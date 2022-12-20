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Сегодня, 17:41

«Самара» не рассматривает возможность увольнения Базаревича

Тимур Ганеев
Корреспондент
Сергей Базаревич.
Фото AFP
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По информации «СЭ», разговоры о возможной отставке главного тренера «Самары» Сергея Базаревича не соответствует действительности. Такой вопрос не стоит на повестке дня.

«Не комментирую слухи. Люди ищут волну там, где полный штиль, — отметил «СЭ» президент «Самары» Камо Погосян. —  Мы предпочитаем заниматься делом, а не болтать».

Ранее Metaratings.ru дал информацию, что 57-леьним специалист может покинуть клуб из Самары.

После 17 сыгранных матчей «Самара» идет на восьмом месте (6 побед и 11 поражений). В этом году коллективу Базаревича осталось сыграть один матч с «Нижним Новгородом» 22 декабря.

БК Самара
Сергей Базаревич
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Источник: Базаревич близок к уходу с поста главного тренера «Самары»