«Самара» не рассматривает возможность увольнения Базаревича

Сегодня, 17:41
По информации «СЭ», разговоры о возможной отставке главного тренера «Самары» Сергея Базаревича не соответствует действительности. Такой вопрос не стоит на повестке дня.
«Не комментирую слухи. Люди ищут волну там, где полный штиль, — отметил «СЭ» президент «Самары» Камо Погосян. — Мы предпочитаем заниматься делом, а не болтать».
Ранее Metaratings.ru дал информацию, что 57-леьним специалист может покинуть клуб из Самары.
После 17 сыгранных матчей «Самара» идет на восьмом месте (6 побед и 11 поражений). В этом году коллективу Базаревича осталось сыграть один матч с «Нижним Новгородом» 22 декабря.