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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:41

«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Самару»

Мария Гусева
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«Самара» на своей площадке проиграла «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 60:83.

Самым результативным в составе хозяев стал Маркос Найт, набравший 18 очков, а в составе гостей — Джермейн Лав-Робертс (19 очков).

В другом матче «Минск» на выезде проиграл «Автодору» — 77:88.

В составе победителей наибольшую результативность показал Малик Ньюмэн (25 очков), у «Минска» отличился Йован Шливанчанин (19 очков).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Нижний Новгород» — 60:83 (18:18, 12:16, 15:22, 15:27)

«Автодор» — «Минск» — 88:77 (20:24, 24:10, 25:18, 19:25)

БК Автодор
БК Минск
БК Нижний Новгород
БК Самара
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