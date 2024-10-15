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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:23

«Пари НН» на выезде победил «Самару»

Сергей Разин
корреспондент
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«Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на выезде «Самару» со счетом 89:87.

Самым результативным на паркете стал защитник хозяев Михаил Кулагин, набравший 21 очко. У нижегородцев защитник Зак Наталл набрал 16 очков.

«Пари НН» с 5 победами занимает четвертое место в турнирной таблице, «Самара» с 2 победами — на восьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 87:89 (21:16, 25:23, 21:27, 20:23)

15 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

БК Нижний Новгород
БК Самара

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