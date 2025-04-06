«Пари НН» на выезде проиграл «Самаре»

6 апреля, 20:35
«Самара» дома обыграла «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:87.
Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Андрей Сопин, набравший 27 очков.
«Самара» занимает 11-е место в таблице Единой лиги ВТБ с 9 победами в 42 матчах. «Пари НН» идет на восьмой строчке с 17 победами в 42 играх.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — «Пари НН» — 91:87 (20:23, 25:16, 27:25, 19:23)
С: Сопин (27), Кулагин (23), Голдырев (22)
П: Бабурин (15), Зоткин, Чадов (оба — 14)