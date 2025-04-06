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Единая лига ВТБ

6 апреля, 20:35

«Пари НН» на выезде проиграл «Самаре»

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«Самара» дома обыграла «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:87.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Андрей Сопин, набравший 27 очков.

«Самара» занимает 11-е место в таблице Единой лиги ВТБ с 9 победами в 42 матчах. «Пари НН» идет на восьмой строчке с 17 победами в 42 играх.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Пари НН» — 91:87 (20:23, 25:16, 27:25, 19:23)

С: Сопин (27), Кулагин (23), Голдырев (22)

П: Бабурин (15), Зоткин, Чадов (оба — 14)

БК Нижний Новгород
БК Самара
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