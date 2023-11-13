«Самара» обыграла «Пари НН»

«Самара» дома обыграла «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Брайон Аллен — 20 очков.

«Самара» прервала серию из трех поражений — команда одержала 5 побед в 10 стартовых матчах сезона и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Пари НН» проиграл 6 матчей подряд. Команда занимает 11-е место, одержав 3 победы после 9 игр.

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«Самара» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 85:79 (22:13, 25:23, 15:24, 23:19)

С: Роберсон (17+6 передач), Ребич (16+6 передач), Томпсон (13)

П: Аллен (20+6 передач), Новакович (16+6 подборов)

13 ноября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»