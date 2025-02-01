«Самара» обыграла «Парму» и прервала 11-матчевую серию поражений

«Самара» победила «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:78.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист самарцев Михаил Кулагин, набравший 32 очка. У пермоской команды 30 очков на счету Гарретта Невельса.

«Самара» прервала 11-матчевую серию поражений. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» находится на 7-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Парма» (Пермь) — 86:78 (29:21, 14:25, 16:21, 27:11)

1 февраля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».