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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:01

«Самара» одержала третью победу подряд, обыграв «Парму»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Самара» одержала победу над «Пармой» в матче Единой лиги ВТБ — 85:83.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз — 25 очков и 9 голевых передач. Лучшим у хозяев стали Джастин Роберсон (23 очка, 3 подбора и 3 передачи) и Михаил Кулагин (23 очка, 2 подбора и 4 ассиста).

«Самара» занимает шестое место в Единой лиге ВТБ. «Парма» идет 11-й в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Парма-Пари» (Пермь) — 85:83 (17:25, 21:24, 23:16, 24:18)

22 ноября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК Самара
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