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Единая лига ВТБ

10 ноября, 16:25

«Самара» подписала контракт с американским разыгрывающим

Иван Шитик
Корреспондент
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«Самара» подписала контракт с разыгрывающим защитником Джорданом Теодором, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний Теодор известен в России по выступлениям за казанский УНИКС, в составе которого провел два сезона (2019/20, 2020/21).

В прошлом сезоне Теодор играл за итальянскую «Венецию», набирая 12,6 очка, 4,1 передачи и 3,3 подбора в среднем за матч в чемпионате Италии.

Ранее появлялась информация, что американец с македонским гражданством отклонил предложение испанской «Сарагосы».

БК Самара
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