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Сегодня, 11:31

«Самара» подписала контракт с экс-игроком «Руны» Поповым

Алина Савинова
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Центровой сборной России Илья Попов присоединился к «Самаре», сообщается в официальном Telegram-канале клуба. Контракт с 29-летним баскетболистом подписан по схеме «1+1».

«Решение о переходе в «Самару» я принял достаточно быстро. Я давно знаком с тренером Зулой, мы два года вместе работали в «Енисее», знаю его систему. От Самары у меня только теплые впечатления от всех приездов, будет приятно пожить здесь год-два», — приводит пресс-служба «Самары» слова центрового.

Последние три сезона Попов выступал за «Руну». В сезоне-2023/24 он принял участие в 40 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 8,5 очка, делал 3,4 подбора и 1,3 передачи.

Попов является серебряным призером Суперлиги, серебряным и бронзовым призером Кубка России, а также серебряным призером чемпионата Швейцарии.

Источник: https://t.me/bcsamara/4823
Баскетбол
БК Самара
Илья Попов
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