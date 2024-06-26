«Самара» подписала однолетний контракт с форвардом Голдыревым

«Самара» объявила о подписании контракта с форвардом Глебом Голдыревым. Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 31-летний россиянин выступал за МБА. В 31 матче Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 3,6 очка и 1,2 подбора.

«Очень рад оказаться в баскетбольном клубе «Самара», для меня это еще один шаг вперед. Помню все матчи против «Самары»: неважно, дома они проходили или на выезде — все они были интересными и напряженными до последней секунды», — цитирует Голдырева пресс-служба «Самары».