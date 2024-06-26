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Сегодня, 11:29

«Самара» подписала однолетний контракт с форвардом Голдыревым

Руслан Минаев
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«Самара» объявила о подписании контракта с форвардом Глебом Голдыревым. Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 31-летний россиянин выступал за МБА. В 31 матче Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 3,6 очка и 1,2 подбора.

«Очень рад оказаться в баскетбольном клубе «Самара», для меня это еще один шаг вперед. Помню все матчи против «Самары»: неважно, дома они проходили или на выезде — все они были интересными и напряженными до последней секунды», — цитирует Голдырева пресс-служба «Самары».

БК Самара
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