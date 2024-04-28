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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:58

УНИКС разгромил «Самару» в третьем матче плей-офф и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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УНИКС одержал крупную победу над «Самарой» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 90:67.

Самыми результативными игроками встречи стали Джален Рэйнольдс и Луи Лабери из УНИКСа, которые набрали по 17 очков.

Казанская команда выиграла серию со счетом 3-0 и вышла в полуфинал Единой лиги ВТБ. УНИКС является действующим победителем турнира.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Самара» — УНИКС (Казань) — 67:90 (20:24, 22:20, 14:20, 11:26)

28 апреля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

Баскетбол
БК Самара
БК УНИКС
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