15 октября, 20:14
«Зенит» в гостях разгромил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 113:64.
Самым результативным игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Ливай Рэндольф, набравший 31 очко.
«Зенит» после 4 матчей занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» потерпела четвертое поражение на старте сезона и замыкает таблицу.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:113 (26:28, 10:34, 17:31, 11:20)
15 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»
Saiga-спринтер
Свмара и в этом сезоне будет недо-командой. Спасибо губеру трубаДУРу.
15.10.2025