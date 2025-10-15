Видео
Единая лига ВТБ. Новости
15 октября, 20:14

«Зенит» разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ, Рэндольф набрал 31 очко

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Зенит» в гостях разгромил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 113:64.

Самым результативным игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Ливай Рэндольф, набравший 31 очко.

«Зенит» после 4 матчей занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» потерпела четвертое поражение на старте сезона и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:113 (26:28, 10:34, 17:31, 11:20)

15 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»

1

  • Saiga-спринтер

    Свмара и в этом сезоне будет недо-командой. Спасибо губеру трубаДУРу.

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Баскетбол
    БК Зенит
    БК Самара
