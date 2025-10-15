«Зенит» разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ, Рэндольф набрал 31 очко

15 октября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»

«Зенит» после 4 матчей занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» потерпела четвертое поражение на старте сезона и замыкает таблицу.

«Зенит» в гостях разгромил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 113:64.

Saiga-спринтер

Свмара и в этом сезоне будет недо-командой. Спасибо губеру трубаДУРу.

15.10.2025