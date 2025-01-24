«Зенит» разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 20:24
«Зенит» на выезде победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ — 106:73.
Самым результативным игроком встречи стал капитан «Зенита» Сергей Карасев, набравший 27 очков.
Сине-бело-голубые занимают третье место в Единой лиге ВТБ. Самарцы идут на предпоследней, 11-й позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:106 (27:30, 14:25, 12:23, 20:28)
С: Кулагин (22 очка), Попов (11), Пынько (11)
З: Карасев (27), Хантер (15), Рыжов (15)
24 января. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».