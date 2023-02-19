Самсон Руженцев из ЦСКА выиграл данк-контеста на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Сегодня, 18:41
Баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев стал победителем данк-контеста на Матче звезд Единой лиги ВТБ.
В финале он победил Маркелла Джонсона из «Астаны».
Также в конкурсе бросков сверху принимали участие Энтони Браун (УНИКС) и Андрей Лопатин (МБА).
Победители предыдущих лет
2017 год — Янис Тимма
2018 год — Фрэнк Элегар
2019 год — Вячеслав Зайцев
2020 год — Александр Петенев
2021 год — Тайюс Бэттл
2022 год — Марио Хезонья
Ранее защитник Даллас Мур из московского ЦСКА выиграл конкурс трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ.