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Сегодня, 10:45

Самый ценный игрок чемпионата Польши Сандерс присоединился к «Енисею»

Алина Савинова
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«Енисей» подписал американского атакующего защитника Виктора Сандерса, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

«Сандерс — это лучший вариант для нас. Мы уже рассматривали его кандидатуру в это межсезонье, поэтому обрадовались, когда узнали, что он еще свободный. Я ожидаю, что он сможет проявить свои лучшие качества в «Енисее» и поможет команде», — заявил главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

На профессиональном уровне Сандерс играл в Бельгии, Италии, Румынии и Польше. Последние два сезона баскетболист провел за «Анвил», выступавшего в Кубке ФИБА Европа. Он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата польской лиги в сезоне-2023/24.

В минувшем сезоне «Енисей» проиграл ЦСКА в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 0-3 в серии.

Источник: https://t.me/bc_enisey/3385
Баскетбол
БК Енисей
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