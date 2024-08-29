Щербенев не исключил возвращения в «Локомотив-Кубань»

Разыгрывающий сборной России Александр Щербенев, сменивший в межсезонье «Локомотив-Кубань» на «Зенит», рассказал в интервью «СЭ», что мирно попрощался с возглавляющим краснодарский клуб Андреем Ведищевым.

«Расстались с Андреем Владимировичем дружески, пожали друг другу руки, — сказал Щербенев. — Думаю, что никаких обид между нами не осталось. Да, переговоры по продлению контракта были тяжелые, и мы не пришли к общему знаменателю. Я решил, что нужно попробовать что-то новое, перейти в другую команду. Посмотрим, что получится, но с Краснодаром, естественно, не прощаюсь, а говорю до свидания. Это родной город, родной клуб, они всегда в моем сердце. Не исключаю, что еще вернусь в «Локо».

23-летний Щербенев является воспитанником кубанского клуба.