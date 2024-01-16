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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:38

Второй этап голосования на Матч всех звезд-2024 Лиги ВТБ. Выбор «СЭ»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Фото ПБК «Локомотив-Кубань»
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«СЭ» поучаствовал в определении составов на Матч всех звезд-2024 Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве 18 февраля.

Необходимо было выбрать пять игроков задней и пять игроков передней линии. С двумя ограничениями. В списке не должно быть более трех баскетболистов из одной команды. Игроков, которые уже попали в общий пул после голосования болельщиков, выбирать было нельзя. Речь про Ксэвьера Ратэн-Мэйса («Енисей»), Антона Глазунова («Уралмаш»), Александра Платунова («Парма»), Октавиуса Эллиса («Уралмаш»), Би Джей Джонсона («Парма») и Андрея Мартюка («Локомотив-Кубань»).

Матч всех звезд-2024. Выбор «СЭ».

Задняя линия: Си Джей Брайс («Парма»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Трент Фрейзер («Зенит»), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), Томас Эртель («Зенит»).

Передняя линия: Антон Астапкович (ЦСКА), Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Ройс Хэмм («Астана»).

На третьем этапе (22-29 января) главные тренеры команд лиги ВТБ — Велимир Перасович и Эмил Райкович — выберут в общий пул еще по шесть баскетболистов — по три в заднюю и переднюю линии. При этом наставники УНИКСа и ЦСКА не смогут голосовать за игроков, которые будут отобраны в общий пул болельщиками и СМИ.

Баскетбол
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