Седокова в слезах прокомментировала смерть бывшего мужа Яниса Тиммы

Сегодня, 11:03
Певица Анна Седокова записала видео о смерти бывшего мужа Яниса Тиммы в социальных сетях.
Исполнительница в слезах попросила не сообщать о смерти экс-супруга ее маленькому ребенку.
«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать «сторис», но сейчас я вас очень сильно прошу. Пожалуйста, у меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — сказала Седокова.
О смерти латвийского баскетболиста стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.
В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.
СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой