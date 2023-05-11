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Единая лига ВТБ

Сегодня, 03:42

Секулич перед третьим матчем против УНИКС раскрыл философию «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Александр Секулич поделился ожиданиями от третьего матча против УНИКС в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы играли против очень хорошей команды. Один матч на выезде выиграли, а во втором уступили. Думаю то, как мы играли во втором матче, давало нам право рассчитывать на победу, но было допущено слишком много ошибок в концовке. А в УНИКСе собраны игроки такого уровня, что наказывали нас за каждую допущенную осечку. Чтобы оставаться «в игре», рассчитывать на успех и дальше в этой серии, подобного допускать нельзя, надо исправлять эту часть игры.

Сейчас в серии с УНИКСом счет равный – 1:1. Это показывает то, что мы играем в хороший баскетбол. Если продолжать с таким же настроем биться, сражаться друг за друга, думать о том, что ближайшая игра – самая важная, то ребятам будет легче готовиться психологически. Наша философия «следующий матч - самый важный» помогает достигать результатов на длинной дистанции. Это уже доказано?», – цитирует пресс-служба клуба Секулича.

В серии «Локомотив» – УНИКС ничья – 1-1. Третий матч пройдет 11 мая. Начало – в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://lokobasket.com/news/233674/
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