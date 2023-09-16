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Сегодня, 19:13

Секулич поблагодарил руководство «Локо» за сохранение костяка команды

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич ответил на вопросы журналистоа после победы в финале Kuban Cup над «Самарой» (94:68).

 — Прежде всего, спасибо всем, кто организовал этот кубок, — начал Секулич. — Для нас было очень полезно показать перед нашими болельщиками, как мы успели подготовиться к данному моменту. Я рад, что мы провели матчи Kuban Cup с настолько позитивным результатом. Ребята отлично выложились и совершенно заслуженно вознаграждены трофеем. Для меня было важно увидеть такую плотность в защите и концентрацию в атаке. Пока я был со сборной Словении на ЧМ, мои помощники проделали прекрасную работу. Роман Семернинов, Юрица Жужа, Алехандро Гарсия, наш новый тренер Джерней Валентинчич, весь наш штаб — я им полностью доверяю и, как видите, они меня не подводят.

Команде организовали идеальные условия для подготовки, так что мы выполнили все, что планировали. Спасибо клубу, такой подход очень помогает нашей работе, и я горжусь быть частью «Локо».

— В первой половине в одной из пауз вы что-то долго рассказывали Владиславу Близнюку. Это единственный игрок, с которым вы раньше не работали. О чем говорили ему?

— Он еще молод, как Саша Щербенев, как большинство наших русских игроков. И при всех его умениях и хороших качествах ему еще есть, чему учиться. Для меня очень важно как можно четче передать свои идеи, чтобы он приносил команде максимум пользы.

— Оцените минуты, проведенные на площадке Григорием Шуховцовым.

— Гриша — сердце и душа «Локо». У него есть то, что невозможно купить ни за какие деньги — опыт. То, как он помогает молодым на тренировках и в раздевалке, невозможно переоценить. Нам очень повезло иметь в составе такого игрока. И сегодня свои минуты на площадке он провел достойно.

— Почему не играл Джордан Морган?

— Наш медицинский штаб собрал данные, мы их изучили и приняли решение дать Джордану отдых. Нам предстоят очень важные битвы на Суперкубке, куда мы не собираемся ехать с белым флагом, так что важно, чтобы все наши игроки были в оптимальном состоянии. Мы вошли в решающую стадию подготовки в новому сезону, наш первый матч будет с ЦСКА — это прекрасная проверка сил, и мы хотим показать ещё более качественную игру, чем сегодня.

— Что, на ваш взгляд, Морган добавит «Локомотиву-Кубань»?

— Опыт — его у него очень много, притом на самых разных уровнях. Что мне в Моргане особенно импонирует — то, что он голоден до побед. Он очень хочет доказать, что является игроком самого высокого полета. Джордан мотивирован, опытен, обладает высоким уровнем — это сочетание качеств должно нам помочь.

— Доводилось ли вам раньше сохранять состав в межсезонье неизменным?

— Это очень важно. Спасибо нашему менеджменту, что смогли сохранить состав, это было непросто. Трудно удержать лидеров после успешного сезона. Но еще по ходу прошлого плей-офф мы ощущали, что у нас есть силы пройти этот путь до победного конца. И после проигрыша в финале у всех осталось ощущение, что дело не закончено. Когда у игрока такое настроение, с ним легче договориться о продлении контракта.

БК Локомотив-Кубань
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