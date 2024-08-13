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Сегодня, 13:55

Секулич признался, что был удивлен решением президента «Локомотива-Кубань» стать тренером команды

Микеле Антонов
Корреспондент
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич в интервью «СЭ» поделился мнением о назначении президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева главным тренером клуба.

— Спустя некоторое время президент клуба назначил себя главным тренером команды!

— Я был удивлен, когда увидел эту новость. За прошедшие 14-15 лет клуб добился больших успехов, «Локомотив» завоевал множество трофеев. За всем этим стоял Андрей Ведищев. Нужно уважать это решение (смеется). Посмотрим, что будет дальше. Думаю, он сделал многое для клуба, у него есть тренерское чутье. Большего не могу сказать. Время покажет, было это хорошим решением или нет.

— Давал ли он вам во время вашей работы в клубе какие-то советы? У него есть тренерская мысль?

— Сложно оценивать людей по словам, а не по работе. Конечно, у него есть огромный опыт. Много раз мы разговаривали о баскетболе, обсуждали некоторые моменты. У него точно есть понимание игры.

Александер Секулич. «Не до конца уверен, почему «Локо» расторг со мной контракт». Интервью Александера Секулича

10 августа «Локомотив-Кубань» объявил о расторжении контракта с главным тренером Александером Секуличем. В сезоне-2023/24 краснодарцы заняли четвертое место в Единой лиге ВТБ.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Александер Секулич
Андрей Ведищев
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