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Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:36

Секулич: «Сегодняшняя победа над «Пармой» особенно ценна для «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич после победы над «Пармой» (92:85 ОТ) в матче Единой лиги ВТБ отметил, что выиграть удалось благодаря игрокам.

— По очевидным причинам, эта игра была для нас невероятно важна, — цитирует пресс-служба клуба Секулича. — Приехать в оптимальном составе нам не удалось: некоторые игроки заболели, другие получили травмы. Поэтому сегодняшняя победа особенно ценна. В пермском зале удивительная атмосфера. Было очень приятно играть перед здешней публикой. (Улыбается.) А выиграть, конечно, еще приятнее!

— За счет чего вам удалось добиться победы?

— Это не мне, это игрокам удалось (смеется). Наши ребята в нужный момент разыграли несколько превосходных комбинаций, попали очень важные броски, остановили соперника в защите в ключевых эпизодах. В последние две минуты основного времени мы были по-настоящему сфокусированы на защите — и это придало нам дополнительной уверенности в овертайме.

Источник: https://lokobasket.com/news/201774/
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