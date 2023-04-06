Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 04:12

Секулич: «Обыграть «Нижний» со счетом 3-0 — очень здорово»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над «Пари НН» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ (3-0).

«Я очень счастлив выиграть серию 3-0, особенно после того, как в регулярном чемпионате мы уступили нижегородцам четыре раза. Это был серьезный вызов, и трудно выиграть серию 3-0 у кого бы то ни было. Также мои слова восхищения команде из Нижнего Новгорода. То, что они показали в этом сезоне — действительно круто. Они обыграли все команды, за исключением ЦСКА, они выиграли Кубок России. У них хороший состав игроков, отличный тренерский штаб. Обыграть такую команду 3-0 — очень здорово.

Если говорить конкретно по игре, то мы смогли создать большой задел за счет того, что успешно бросали, за счет хорошей защиты тоже. В первых двух играх я заметил, что игроки не были достаточно расслаблены, не чувствовали себя комфортно. И очень здорово, что в этом матче удалось это сделать в третьей четверти», — цитирует пресс-служба лиги Секулича.

«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал турнира, где сыграет против ЦСКА.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-v-polufinale/
БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Лукич — о поражении от «Локомотива»: «Недостаточная глубина нашей скамейки начала сказываться»