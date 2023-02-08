Секулич: «Упустили фактически выигранный матч на последних секундах»

Главный тренер «Локомотива» Александр Секулич прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (80:82) в матче Единой лиги ВТБ.

«Результат сильно расстроил — даже не сам проигрыш, а тот факт, что мы упустили фактически выигранный матч на последних секундах. В первой четверти мы позволяли сопернику совершать много открытых бросков, но после большого перерыва начали играть гораздо лучше. В причинах того, почему в итоге проиграли, будем разбираться. Мы весь матч хорошо держали концентрацию, но в самый важный момент начали легко терять матч. На таком уровне соперник подобного не прощает. Как бы то ни было, мы продолжаем смотреть в будущее. Впереди очень важный матч с ЦСКА, который мы обязательно постараемся выиграть. Это будет благотворительная игра — мы отдадим весь доход с билетов и атрибутики на развитие детско-юношеского баскетбола, поэтому я приглашаю вас на матч, чтобы поддержать не только нашу команду, но и детский спорт», — цитирует пресс-служба клуба Секулича.

«Локомотив» с 34 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет четвертым — 35 очков.