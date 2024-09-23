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Сегодня, 06:03

Антонов: «УНИКС явно проделал работу над ошибками после Суперкубка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард ЦСКА Семен Антонов прокомментировал победу над УНИКСом (71:55) в стартовом матче Единой лиги ВТБ.

«Эмоции только положительные, так как мы смогли победить сильного соперника. Команда из Казани явно проделала работу над ошибками, которую она допустила неделю назад в матче за Суперкубок ВТБ. Было много борьбы, у ЦСКА не все получалось в первой половине встречи, но мы смогли внести коррективы в большом перерыве, разобрали моменты. В третьей и четвертой четвертях мы уже старались пользоваться слабыми сторонами УНИКСа, что и принесло свои плоды.

После первой половины надо было что-то менять, плюс не все были готовы к такой поддержке со скамейки. Затем все смогли почувствовать азарт, драйв. На паркете порой совершаешь действия, которые не отражаются в статистическом протоколе, но когда партнер видит твои старания и подбадривает — это придает сил", — цитирует Metaratings.ru Антонова.

Источник: Metaratings.ru

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