Антонов: «УНИКС явно проделал работу над ошибками после Суперкубка»

Форвард ЦСКА Семен Антонов прокомментировал победу над УНИКСом (71:55) в стартовом матче Единой лиги ВТБ.

«Эмоции только положительные, так как мы смогли победить сильного соперника. Команда из Казани явно проделала работу над ошибками, которую она допустила неделю назад в матче за Суперкубок ВТБ. Было много борьбы, у ЦСКА не все получалось в первой половине встречи, но мы смогли внести коррективы в большом перерыве, разобрали моменты. В третьей и четвертой четвертях мы уже старались пользоваться слабыми сторонами УНИКСа, что и принесло свои плоды.

После первой половины надо было что-то менять, плюс не все были готовы к такой поддержке со скамейки. Затем все смогли почувствовать азарт, драйв. На паркете порой совершаешь действия, которые не отражаются в статистическом протоколе, но когда партнер видит твои старания и подбадривает — это придает сил", — цитирует Metaratings.ru Антонова.