Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:33

Капитан ЦСКА Антонов: «Аврамович — суперигрок, он каждый день по два часа учит русский язык»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан баскетбольного ЦСКА Семен Антонов поделился мнением об игре новичка армейцев сербском защитнике Алексы Аврамовича.

«Аврамович — большой профессионал, он уже здорово влился в коллектив. У него не было никаких проблем при интеграции в команду. По каким-то баскетбольным моментам понятно, что Алекса — суперигрок. Но также он еще каждый день по два часа учит русский. Это не может не радовать, потому что я знаю людей, которые намного дольше играли в России и не знали ничего, кроме слов «привет» и «пожалуйста», — приводит слова Антонова Legalbet.

Аврамович перешел в ЦСКА минувшим летом из белградского «Партизана». Контракт с защитником рассчитан на два сезона.

В сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ Аврамович провел 6 матчей в составе армейцев.

Источник: Legalbet
БК ЦСКА
Семен Антонов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Сегодня
Вчера
Неделя