Капитан ЦСКА Антонов: «Аврамович — суперигрок, он каждый день по два часа учит русский язык»

Капитан баскетбольного ЦСКА Семен Антонов поделился мнением об игре новичка армейцев сербском защитнике Алексы Аврамовича.

«Аврамович — большой профессионал, он уже здорово влился в коллектив. У него не было никаких проблем при интеграции в команду. По каким-то баскетбольным моментам понятно, что Алекса — суперигрок. Но также он еще каждый день по два часа учит русский. Это не может не радовать, потому что я знаю людей, которые намного дольше играли в России и не знали ничего, кроме слов «привет» и «пожалуйста», — приводит слова Антонова Legalbet.

Аврамович перешел в ЦСКА минувшим летом из белградского «Партизана». Контракт с защитником рассчитан на два сезона.

В сезоне-2024/25 Единой лиги ВТБ Аврамович провел 6 матчей в составе армейцев.