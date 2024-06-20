Сергей Карасев подписал новый контракт с «Зенитом»

«Зенит» объявил о продлении контракта с форвардом Сергеем Карасевым.

Новое соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Баскетбольный клуб «Зенит» поздравляет Сергея Карасева с продлением контракта и желает продолжения славных победных традиций в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Карасев вернулся в «Зенит» в 2021 году. Ранее он уже выступал за команду с 2016 по 2019 год.

В сезоне-2023/24 в активе 30-летнего баскетболиста 9,4 очка, 3,1 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата за 26 минут на паркете.