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Сегодня, 00:58

Козин: «Для «Пари НН» важно, чтобы каждый член команды мог проявить себя и увидел свою роль на площадке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над «Автодором» (79:74) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это очень важная победа для нас, особенно важно было выиграть в родных стенах. Мы знали, что матч будет непростой. «Автодор» отлично сыграл против ПАРМЫ, а против «Зенита» команда держалась в игре почти 35 минут. У них появился новый легионер, который добавил уверенности и энергии.

Соперник сегодня очень хорошо сыграл в защите, особенно в первой половине, к чему мы были немного не готовы. Во второй половине была более уверенная игра. Очень хорошо, что в этой встрече все 12 игроков смогли набрать очки. Это действительно важно для нас, чтобы каждый член команды мог проявить себя и увидел свою роль на площадке», -приводит пресс-служба клуба слова Козина.

«Пари НН» одержал третью победу подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Автодор» находится на 8-й строчке (2 поражения и 1 победа).

Источник: Telegram-канал «Пари НН»
Баскетбол
БК Автодор
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