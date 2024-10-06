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Сегодня, 01:42

Козин: «Надеюсь, что победа над ЦСКА не окрылит нас, потому что это только начало сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Козин.
Фото БК «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу над ЦСКА (77:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Все видели, это был очень сложный матч для нас! Как я и говорил перед началом, мы играли против действующих чемпионов, которые сохранили состав с прошлого года и точечно усилились лучшим защитником Олимпиады. Это был серьезный вызов для нас!

Поздравляю свою команду с победой! Сегодня мы вышли с абсолютно другим настроем и с другой ответственностью. Хорошо, что мы сегодня выиграли, сделав определенные выводы после встречи с «Уралмашем». Надеюсь, что наша победа не окрылит нас, потому что это только начало сезона. Мы сыграли 5 матчей, впереди еще 39. Нужно шаг за шагом, игра за игрой, двигаться вперед и анализировать результаты!

Сегодня мы ощутили серьезную поддержку болельщиков, они гнали команду вперед! Это важно против любого соперника, не только ЦСКА. Хотелось бы всегда играть в такой атмосфере, это окрыляет команду. Когда болельщики так активно поддерживают в течение игры, даже сложные броски попадают в кольцо, и у игроков появляется больше ответственности!» - приводит пресс-служба клуба слова Козина.

«Пари НН» набрал 9 очков и сравнял с лидирующим ЦСКА в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

 
Кейси Шеперд (слева) против Алекса Аврамовича. «Пари НН» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
Источник: Telegram-канал БК «Пари НН»
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