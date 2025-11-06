Видео
6 ноября, 04:11

Тренер «Пари НН» после разгромного поражения от ЦСКА посетовал на кадровые проблемы

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от ЦСКА (71:95) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с победой. К сожалению, есть кадровые проблемы. Карпенков вышел на паркет после единственной тренировки и еще не успел набрать форму. Верю в своих игроков, мы продолжаем трудиться, спасибо болельщикам, что продолжают поддерживать команду. Только через труд мы будем прогрессировать и добиваться побед», — цитирует официальный сайт клуба Козина.

ЦСКА с результатом 8-1 лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» идет на предпоследней, десятой строчке — 1 победа в 8 матчах.

Источник: Официальный сайт Пари НН
Баскетбол
БК Нижний Новгород
