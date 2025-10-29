Видео
29 октября, 03:02

Козин: «В последние 5-7 минут «Пари НН» не хватило концентрации»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Енисея» (61:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Исход матча во многом решили микромоменты. При разнице 5 очков не смогли забрать подборы на своем щите. Да, у нас нет двух центровых, но даже в имеющемся составе необходимо сохранять фокус и контролировать подбор. Около 35 минут мы были в игре, но в последние 5-7 минут нам не хватило концентрации», — цитирует официальный сайт клуба Козина.

«Енисей» одержал первую победу в сезоне и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари НН» идет на 9-й строчке.

Источник: Официальный сайт БК Пари НН
Баскетбол
БК Нижний Новгород
