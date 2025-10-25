Сергей Козин назвал причины поражения «Пари НН» от «Зенита»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Зенита» (64:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Ключевую роль в матче с «Зенитом» сыграло то, что мы не забили свободные и открытые броски, проиграли подбор. В первой половине соперник собирал все подборы. Так невозможно выигрывать. Во второй половине что-то где-то получилось, но, к сожалению, не смогли начать так с самого начала», — цитирует пресс-служба клуба Козина.

«Пари НН» с 6 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Зенит» идет на 4-й строчке — 10 очков.