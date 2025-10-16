Козин: «Такая команда, как ЦСКА, не прощает любых оплошностей»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от ЦСКА (77:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Начали плохо матч с ЦСКА, пропустили в первой половине 56 очков. Поговорили в раздевалке в большом перерыве, сделали выводы, поменяли немного систему защиты и во второй половине пропустили уже 30 очков. «Пари НН» в какой-то момент был рядом. К сожалению, не смогли выполнить установки, а такая команда, как ЦСКА, не прощает любых оплошностей», — цитирует официальный сайт клуба Козина.

ЦСКА набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Пари НН» идет на 9-й строчке — 5 очков в 4 играх.