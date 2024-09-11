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Сегодня, 10:38

Сергей Козин назвал фаворитов Суперкубка

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный «Пари НН» Сергей Козин в интервью «СЭ» поделился мнением об изменении формата Единой лиги ВТБ, а также назвал свои ожидания от Суперкубка, который пройдет на этой неделе в Москве.

— Переход Артема Антипова в августе состоялся из-за какого-то форс-мажора или игрок изначально входил в ваши планы?

— Артем Антипов действительно был в нашем списке. Мы видели, как он проявил себя в сборной и в «Зените-2». Он идеально подходит команде по характеру, а это для нас очень важно. Мы стремимся играть бойцовски и развивать командный дух, в этом отношении форвард отлично себя зарекомендовал.

— Была ли у вас идея удержать Филиппа Гафурова этим летом или не рассматривали такой вариант?

— Что касается Гафурова, история такова: у него контракт с ЦСКА. Мы только арендовали его, и после завершения аренды он вернулся в родной клуб. Это уже вопросы, касающиеся отношений ЦСКА и Филиппа.

— Сложилось впечатление, что Александр Чадов стал гораздо увереннее в себе за это лето. Эффект сборов с национальной командой?

— Относительно Саши Чадова, я бы не стал делать преждевременных решений. Пока он показывает свою хорошую игру, но нужно посмотреть, как он будет выглядеть на протяжении всего сезона, и только тогда делать выводы.

— Как оцените изменения в формате чемпионата? Позволит ли он больше использовать молодых игроков?

— Что касается изменения формата чемпионата, сейчас сложно что-либо предсказать. В этом году будет много игр, а для команды всегда предпочтительнее играть, чем тренироваться. Хотя именно тренировки важны для развития молодых игроков, которые должны повышать свой уровень. Мы постараемся найти баланс между этим, чтобы молодежь смогла прогрессировать.

— Кого считаете фаворитом Суперкубка Единой лиги?

— Фавориты Суперкубка, как всегда, это ЦСКА и «Зенит». На данный момент они показывают очень уверенный баскетбол. Но и иностранные команды, такие как «Црвена Звезда», будут серьезными конкурентами, поскольку являются участниками Евролиги.

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