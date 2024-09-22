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Сегодня, 07:02

Кущенко: «ЦСКА в третьей четверти сильно оторвался, однако победа над УНИКСом не была легкой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал победу ЦСКА над УНИКС (71:55) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.

«Очень понравилось, как ЦСКА подошел к организации стартового матча сезона. Очень хорошо подготовлены шоу, паркет, активности для болельщиков. На матч, который начинается в два часа дня, собрать большое количество болельщиков в зале при хорошей погоде не так просто, но сегодня это сделать удалось.

Что касается игры, то поначалу мы не могли узнать команды, потому что за две четверти они набрали столько очков, сколько обычно набирают за одну. Видна была нервозность, процент попаданий был очень низкий. Во второй половине обе команды добавили скоростей, но казанцам не хватило ротации. ЦСКА в третьей четверти сильно оторвался, однако победа не была легкой, матч удался», — цитирует ТАСС Кущенко.

Следуюший матч ЦСКА проведет 25 сентября против «Уралмаша», а УНИКС 26 сентября сыграет с «Самарой».

 
ЦСКА&nbsp;&mdash; УНИКС&nbsp;&mdash; 71:55. ЦСКА победил УНИКС в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Источник: ТАСС
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Сергей Кущенко

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