Кущенко: «Отмечу неординарные шаги менеджмента ЦСКА»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что решение руководства ЦСКА о смене тренера по ходу сезона помогло команде стать победителем турнира.

«Третий сезон подряд мы получаем нового чемпиона: «Зенит», УНИКС и теперь возвращение ЦСКА на чемпионский трон. Отмечу неординарные шаги менеджмента клуба, решившегося на смену тренера перед плей-офф, и это дало такой результат. Надо также отметить характер и отношение к делу тренеров и игроков УНИКСа, которые после 0-3 позволили невероятной серии продлиться», — цитирует ТАСС Кущенко.

ЦСКА в финальной серии выиграл у УНИКСа (4-1) и в 11-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.