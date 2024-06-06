Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:52

Кущенко: «Отмечу неординарные шаги менеджмента ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что решение руководства ЦСКА о смене тренера по ходу сезона помогло команде стать победителем турнира.

«Третий сезон подряд мы получаем нового чемпиона: «Зенит», УНИКС и теперь возвращение ЦСКА на чемпионский трон. Отмечу неординарные шаги менеджмента клуба, решившегося на смену тренера перед плей-офф, и это дало такой результат. Надо также отметить характер и отношение к делу тренеров и игроков УНИКСа, которые после 0-3 позволили невероятной серии продлиться», — цитирует ТАСС Кущенко.

ЦСКА в финальной серии выиграл у УНИКСа (4-1) и в 11-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Источник: https://tass.ru/sport/21006553
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
0
Читайте также
«Рейнджерс» во второй раз за три года проиграли финал Восточной конференции
Игроку «Вест Хэма» Пакета грозит пожизненная дисквалификация за ставки
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Защитник ЦСКА Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ