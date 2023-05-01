Кущенко: «Молодые баскетболисты «Локомотива-Кубани» сыграли ключевую роль в серии с ЦСКА»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что молодые баскетболисты «Локомотива-Кубани» Александр Щербенев, Андрей Мартюк и Владислав Емченко стали ключевыми игроками в полуфинальной серии с ЦСКА.

«Локомотив-Кубань» одержал победу над ЦСКА в овертайме седьмого матча серии со счетом 103:100 и вышел в финал турнира.

«Уникальная серия, в целом обе уникальные — в обоих полуфиналах все решается в семи матчах. Это проект «Локо», который они декларировали три-четыре года назад, когда доверяли молодым в ущерб результату. Сегодня они выиграли самую важную для них встречу. Щербенев, Мартюк, Емченко стали ключевыми игроками в победной серии с ЦСКА», — приводит слова Кущенко ТАСС.

В финале краснодарская команда сыграет с победителем седьмого матча серии между УНИКСом и «Зенитом».