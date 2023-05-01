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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:07

Кущенко: «Молодые баскетболисты «Локомотива-Кубани» сыграли ключевую роль в серии с ЦСКА»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что молодые баскетболисты «Локомотива-Кубани» Александр Щербенев, Андрей Мартюк и Владислав Емченко стали ключевыми игроками в полуфинальной серии с ЦСКА.

«Локомотив-Кубань» одержал победу над ЦСКА в овертайме седьмого матча серии со счетом 103:100 и вышел в финал турнира.

«Уникальная серия, в целом обе уникальные — в обоих полуфиналах все решается в семи матчах. Это проект «Локо», который они декларировали три-четыре года назад, когда доверяли молодым в ущерб результату. Сегодня они выиграли самую важную для них встречу. Щербенев, Мартюк, Емченко стали ключевыми игроками в победной серии с ЦСКА», — приводит слова Кущенко ТАСС.

В финале краснодарская команда сыграет с победителем седьмого матча серии между УНИКСом и «Зенитом».

Источник: https://tass.ru/sport/17653725
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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