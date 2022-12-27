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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:04

Президент Единой лиги ВТБ — о возможном переходе в Азию: «Вряд ли для нашей лиги это будет эффективно»

Кущенко высказался о возможном переходе российского спорта в Азию
Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о возможном переходе российского спорта в Азию.

«Считаю, что мы все-таки европейская лига, много лет заслуживали на этом поприще серьезный авторитет. Надо смотреть, какие будут соперники. Наверное, конкурентная история — это китайские клубы, в Иране есть баскетбол. Возрождается проект в Дубае. Мы за этим просто следим, но вряд ли можно сказать, что для нашей лиги — это будет эффективно. Тут ручной режим — что будет следующим летом, отсюда и будем отталкиваться», — приводит слова Кущенко Sport24.

Ранее Кущенко заявлял, что Единая лига ВТБ готова принять сербские и турецкие клубы

Источник: https://sport24.ru/news/basketball/2022-12-27-vryadli-dlya-nashey-ligi-eto-budet-effektivno-prezident-yedinoy-ligi-vtb-o-vozmozhnom-perekhode-v-aziyu
Сергей Кущенко
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