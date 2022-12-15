Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

15 декабря, 17:52

Сергей Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ готова принять сербские и турецкие клубы

Тимур Ганеев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью сербскому изданию Mozzart Sport рассказал, что турнир готов к расширению за счет иностранных клубов.

«Мы готовы к расширению, — подчеркнул функционер. — Сербские клубы, турецкие клубы, «Партизан», «Црвена Звезда», мы вам всегда рады! Надеемся на перемены в будущем, и готовы встретить эти команды с распростертыми объятиями».

Также Кущенко отметил, что клубы Единой лиги ВТБ могут вернуться в еврокубки со следующего сезона.

«Мы должны снова поговорить в июне на эту тему, — рассказал Кущенко. — У нас есть три-четыре команды высокого уровня с отличными игроками и качественными тренерами. Есть несколько клубов с очень хорошими перспективами, где основное внимание уделяется молодым игрокам. Например, МБА, в котором представлены только российские игроки и нет иностранцев. Это очень хороший проект по развитию местных талантов».

В сезоне-2020/21 от Единой лиги ВТБ в еврокубках играло сразу девять клубов.

Сергей Кущенко
2
0
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Нижний Новгород» отправил центрового Гонтаря в «Купол-Родники» на правах аренды

Райкович назвал задачи ЦСКА на матч с «Локомотивом-Кубань»