Сергей Моня принял решение завершить карьеру

Форвард «Зенита» Сергей Моня принял решение завершить профессиональную игровую карьеру в возрасте 40 лет.

«Год назад Капитан Россия взял титул чемпиона Единой лиги вместе с «Зенитом» и спустя полгода снова пришел на помощь клубу, когда сине-бело-голубых преследовала череда травм. Каким бы ни был следующий шаг в карьере Капитана России, мы будем пристально следить за ним. Спасибо за полтора года вместе, Сергей!» — говорится в сообщении клуба.

Свой последний официальный матч Моня провел за «Зенит» 10 января против «Локомотива-Кубань» (73:71).

Форвард за время карьеры играл за «Автодор», ЦСКА, «Портленд», «Сакраменто», «Динамо», «Химки» и «Зенит». Он был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м номером.

Моня — чемпион Европы 2007 года и бронзовый призер турнира 2011 года, бронзовый призер Олимпиады-2012, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен клуба «Химки» по числу проведенных матчей.