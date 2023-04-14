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Единая лига ВТБ

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Моня: «Это мой последний сезон. Хватит!»

Моня заявил, что этот сезон станет для него последним в карьере
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Моня с кубком Единой лиги ВТБ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Зенита», экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что этот сезон станет для него последним в профессиональной карьере.

— Кто-то из 40-летних ветеранов нам говорил: «Играть не тяжело. Трудно восстанавливаться».

— Это в точку! Раньше отыграл матч, набегался. Утром проснулся — как огурчик. А теперь наутро после игры ощущение, будто тебя палками били.

— Мышцы болят?

— Все болит! Спина отваливается! А с середины января новая напасть...

— Мы слышали про ваш диагноз. Тромбоз вен?

— Да. Выскочила вена. Первым заметил Фридзон: «Гляди-ка, что у тебя на правой икре!» А в 2018-м у меня на левой ноге вены вырезали.

— Варикоз?

— Да. Плановая операция. Так что опыт уже был, поэтому сразу обратился к докторам. Не знал бы — может, играл бы до конца сезона. Неизвестно, чем закончилось бы.

— Шутить с таким не стоит.

— Врач как увидел: «Сережа, стоп!»

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— Чем опасно?

— Тромб может оторваться. Летальный исход!

— Ну и ну.

— Тромб уже есть. Если бегать и прыгать — оторвется. Может в легкие ударить. А может в сердце. Так что надо брать паузу. Пить таблетки, разжижающие кровь. В специальном чулке хожу.

— Любые нагрузки теперь противопоказаны?

— Почему? Я и бегаю, и в тренажерном зале занимаюсь. Единственное ограничение — нельзя в общей группе тренироваться. Игра у нас быстрая, контактная. Не дай бог кто-то по ноге ударит — из-за гематомы могут возникнуть осложнения. Лучше не рисковать.

— Правильно понимаем, что этот сезон для вас — последний?

— Да. Хватит! Все-таки 40 лет. Надо и о здоровье подумать.

До «Зенита» Моня выступал за «Автодор», ЦСКА, «Портленд», «Сакраменто», московское «Динамо» и «Химки». В составе сборной России он выиграл чемпионат Европы-2007, взял бронзу чемпионата Европы-2011 и бронзу Олимпиады-2012. На клубном уровне Моня выиграл Единую лигу ВТБ и дважды побеждал в Кубке Европы.

БК Зенит
Сергей Моня
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