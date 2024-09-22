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Сегодня, 07:25

Тараканов назвал причины поражения УНИКС от ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал победу ЦСКА над УНИКС (71:55) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ

«Обе команды пока не в самой лучше форме, но в начале сезона это абсолютно нормально. УНИКСу не хватает Луи Лабери и Маркоса Найта, нет ротации и жесткой защиты, а это очень важные аспекты в современном баскетболе. ЦСКА додавил соперника, хотя первая половина была за УНИКСом», — цитирует ТАСС Тараканова.

Следуюший матч ЦСКА проведет 25 сентября против «Уралмаша», а УНИКС 26 сентября сыграет с «Самарой».

ЦСКА&nbsp;&mdash; УНИКС&nbsp;&mdash; 71:55. ЦСКА победил УНИКС в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Источник: ТАСС
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Сергей Тараканов

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