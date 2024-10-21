Тараканов: «ЦСКА, УНИКС и «Зенит» — команды уровня плей-офф Евролиги»

Семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Тараканов поделился мнением об уровне российских баскетбольных клубов.

«Если не брать в расчет ЦСКА, то по игре мне нравится УНИКС. Если у них полный состав, то они показывают отличный баскетбол. В целом то же самое можно сказать и про «Зенит». Для меня ЦСКА, УНИКС и «Зенит» — это команды уровня плей-офф Евролиги», — цитирует Тараканова Legalbet.

После шести матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает второе место. В активе армейцев пять побед и одно поражение. «Локомотив-Кубань» с семью победами в семи играх возглавляет турнирную таблицу.