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Сегодня, 09:22

Тараканов: «ЦСКА, УНИКС и «Зенит» — команды уровня плей-офф Евролиги»

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Семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Тараканов поделился мнением об уровне российских баскетбольных клубов.

«Если не брать в расчет ЦСКА, то по игре мне нравится УНИКС. Если у них полный состав, то они показывают отличный баскетбол. В целом то же самое можно сказать и про «Зенит». Для меня ЦСКА, УНИКС и «Зенит» — это команды уровня плей-офф Евролиги», — цитирует Тараканова Legalbet.

После шести матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает второе место. В активе армейцев пять побед и одно поражение. «Локомотив-Кубань» с семью победами в семи играх возглавляет турнирную таблицу.

Источник: Legalbet
Баскетбол
БК ЦСКА
Сергей Тараканов

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