Тараканов: «Да, ЦСКА выиграл регулярку, но это ничего не значит»

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов высказался о победе ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Да, ЦСКА выиграл регулярку, их уже не догнать, но это ничего не значит, так как в плей-офф игра начинается сначала. Поэтому, на мой взгляд, и для «Зенита» с УНИКСом не так принципиально, кто займет второе место, а кто — третье. Для любой команды будет непростой встреча с нижегородцами — они могут обыграть любого соперника. Команды, которые займут места с шестого по восьмое, будут достаточно удобными для клубов из первой тройки, но при этом их нельзя назвать мальчиками для битья», — приводит ТАСС слова Тараканова.

За три тура до конца регулярного чемпионата ЦСКА обеспечил себе первое место в турнирной таблице. Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится 26 марта.