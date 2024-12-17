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Сегодня, 10:27

SHOT: причиной смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы стала асфиксия

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Причиной смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы стала асфиксия, сообщает Telegram-канал SHOT.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой в Москве.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.

Анна Седокова и&nbsp;Янис Тимма. СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой
Источник: SHOT
Баскетбол
Янис Тимма
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