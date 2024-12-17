SHOT: причиной смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы стала асфиксия

Причиной смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы стала асфиксия, сообщает Telegram-канал SHOT.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой в Москве.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.