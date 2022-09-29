Швед назвал цели ЦСКА на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ

Защитник ЦСКА Алексей Швед считает, что команда хорошо усилилась в текущее межсезонье и готова вернуть титул чемпионов Единой лиги ВТБ в Москву.

— ЦСКА в этом году празднует 100-летие. Удвоенное желание взять титул?

— В этом сезоне у нас только один турнир — Единая лига ВТБ. Очень хочется выиграть его в год столетия. Мы настроены только на это, — сказал Швед в интервью «СЭ».

— Следил за трансферами конкурентов? Кто-то удивил? Например, приход Кей Си Риверса, Джеймса Энниса и Малькома Томаса в «Самару», Томаса Эртеля и Трея Томпкинса в «Зенит», Энтони Брауна и Джалена Рейнольдса в УНИКС...

— Если честно, особо не следил. Знаю про переход Томаса, потому что мы дружим со времен совместного выступления за «Химки». Постоянно переписываемся. Буквально вчера общались.

Пристально отслеживал только подписания ЦСКА. Считаю, что мы усилились хорошо. Удержали Каспера [Уэйра] и Николу [Милутинова]. Подписали Ливио [Жан-Шарля], Далласа [Мура] и Деяна [Давидоваца]. Есть место еще для одного иностранца. Получается классная команда, которая должна показать результат.

ЦСКА проведет первый матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2022/23 3 октября против «Самары».

В прошлом сезоне армейцы проиграли «Зениту» в финале плей-офф со счетом 3-4 в серии.