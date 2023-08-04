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Сегодня, 18:50

Швед рассказал, что полностью восстановился после драки в центре Москвы

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист Алексей Швед
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Призер Олимпийских игр-2012, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед заявил «СЭ», что тренируется с максимальными нагрузками.

1 мая Швед был избит около ресторана в центре Москвы, в результате чего получил серьезную черепно-мозговую травму. 9 мая игрока выписали из больницы.

— Ты сейчас в Москве? Тренируешься с папой?

— Как обычно. С нами еще всегда Валера Заручевский (бывший физиотерапевт ЦСКА, «Химок» и мужской сборной России). Он разминает, работает с мышцами. Потом я тренируюсь с папой по расписанной программе, которая не меняется годами и приносит мне пользу. После тренировки еду домой, и уже там Валера занимается со мной еще несколько часов. Различные аппараты, массажи, иглотерапия. Готовлюсь к сезону, как обычно.

— То есть у тебя нет никаких ограничений по нагрузкам? Можно сказать, что окончательно восстановился после полученных травм?

— Ограничений нет, меня ничего не беспокоит. Тренируюсь на максимуме.

Виталий Фридзон и&nbsp;Алексей Швед. «Переход в Китай — хороший вариант со всех сторон». Швед — о возможном продолжении карьеры в Поднебесной

Алексей Швед
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