Швед рассказал о прическе в стиле фронтмена группы «Король и Шут»

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед рассказал «СЭ», что раз в год они с женой проводят костюмированные вечеринки.

— Твой самый остроумный знакомый?

— Их много. Во-первых, Обрад. Во-вторых, у меня есть много знакомых стендаперов, комиков. На последний день рождения приходил Илья Куруч и Сергей Меценцев. С последним мы общаемся уже несколько лет, сейчас живем недалеко друг от друга.

— В середине июля ты предстал на вечеринке с прической Михаила Горшенева (Горшка), фронтмена группы «Король и Шут». Расскажи, как пришла такая идея и что это была за вечеринка?

— Если честно, то это просто образ панка. Не только у Горшенева была такая прическа. Хотя мы посмотрели сериал про группу «Король и шут». Круто снят, очень интересно. Что касается вечеринки, то мы с Настей раз в год проводим костюмированные вечеринки на разные темы. С каждым разом получается все лучше и лучше.