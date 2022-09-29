Швед считает, что судьи приняли неправильное решение в ключевом эпизоде финала Суперкубка-2022

Защитник ЦСКА Алексей Швед в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне судейства в Единой лиге ВТБ. После 24 февраля в чемпионате работают исключительно российские арбитры.

25 сентября армейцы проиграли «Зениту» (70:71) в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

— Что думаешь о решающем моменте в Суперкубке? Все обсуждают, нарушил ли Даллас Мур правило пяти секунд при вводе мяча из-за лицевой. Было что-то подобное на твоей памяти в решающих матчах?

— Нет, конечно. Думаю, в этом эпизоде не было нарушения пяти секунд.

— На паркете ты часто разговариваешь с арбитрами, споришь с ними. Это эмоции?

— Нет, почему? Просто очень часто они говорят: «Мы не можем свистеть фол каждый раз». Но если это фол, ты должен свистеть. Понимаю, что не хочется останавливать игру после каждого касания. Я и сам люблю, когда дают жестко играть. Но когда это дается в обе стороны.

— Уровень судейства в Единой лиге ВТБ упал после отъезда иностранцев?

— Ошибались все. И иностранные, и русские арбитры. У всех бывают ошибки, главное, чтобы их не было много.

«Зенит» победил ЦСКА благодаря трехочковому Томаса Уимбуша за 2 секунды до конца встречи.