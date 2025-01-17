Скончался Валерий Колесников, проработавший в УНИКСе более 30 лет

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Бывший начальник команды УНИКСа Валерий Колесников умер на 71-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
Колесников ушел из жизни в четверг, 16 января.
«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Валерий Александрович навсегда останется в наших сердцах чутким, заботливым, понимающим, настоящим профессионалом своего дела. Покойтесь с миром, Валерий Александрович!» — говорится в сообщении.
Колесников проработал в казанском клубе более 30 лет — с 1994 года до конца жизни. Он занимал пост начальника команды и спортивного директора УНИКС-2.